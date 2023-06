Wierden doet meer dan tachtig keer aangifte van fietsendiefstal

Eigenares­se failliet speelpara­dijs Dolle Pret in Almelo had veel eerder moeten stoppen, curator eist tonnen

Het failliete speelparadijs Dolle Pret in Almelo was een puinhoop, waardevolle spullen waren weg en de huurachterstand was in jaren opgelopen tot bijna 400.000 euro. Curator Wouter Weenink verwijt voormalig eigenaresse Henny ter Avest onbehoorlijk bestuur. In de rechtbank vecht zij de beschuldiging en de torenhoge claim aan.