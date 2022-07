Wierden dreigt in diepe afgrond te vallen door miljoenentekort vanaf 2026: ‘Meer geld nodig van regering’

WIERDEN - Wierden dreigt vanaf 2026 in een diepe financiële afgrond te vallen. Dat is het moment waarop de gemeente metveen aanzienlijk miljoentekort van 3,2 miljoen euro wordt geconfronteerd.

Er komt nu redelijk veel geld van het landsbestuur richting de gemeenten. In de Wierdense situatie handelt het om zo’n 9 ton extra in drie jaar tijd, afkomstig uit de herijking van het gemeentefonds. Maar dat voordeel verandert echter drastisch met ingang van 2026. Alle gemeenten in het land, dus ook Wierden, verkeren in onzekerheid over dat jaar en die daarna. Dit komt doordat het huidige kabinet Rutte IV geen plannen wil maken voor de periode na 2025.

Met de handen in het haar

De gemeenten zitten met hun handen in het haar, en dat geldt evenzeer voor Wierden. . De nieuwe coalitie van NEW en CDA mag dan branden van de ambities, maar het kan hierdoor haar plannen niet goed uitvoeren. Als de meerjarennota niet sluitend valt te krijgen, kan de provincie uiteindelijk zelfs besluiten om de gemeente onder verscherpt toezicht plaatsen.

Quote Je laat als rijk of provincie toch niet de gemeenten op de fles gaan Richard Kortenhoeven, wethouder

De Wierdense wethouder Richard Kortenhoeven verwacht niet dat dit gebeurt. „Want alle gemeenten in het land krijgen hier last van”, zegt hij. „Daarom lijkt me dit niet voor de hand te liggen. Je laat als rijk of provincie toch niet de gemeenten op de fles gaan.”

Maar één goede oplossing voorhanden

Er is volgens de wethouder maar één goede oplossing: dat de regering alsnog met meer geld over de brug komt. „Natuurlijk kunnen we ook kijken wat we als Wierden zelf kunnen doen. Door bijvoorbeeld te onderzoeken welke uitgaven nog zijn te schrappen. De juiste uitkomst is echter dat we ook vanaf 2026 een extra bedrag uit het gemeentefonds ontvangen.”

Het Wierdense college zegt aan alles te merken dat de gemeentelijke organisatie overbelast aan het raken is. Het lijkt dan logisch meer medewerkers aan te nemen, dat is echter volgens de meerjarennota van Wierden niet dé oplossing. Veel beter wordt het genoemd om afwachtend op te treden. In de dagelijks praktijk betekent dit dat nieuwe plannen - teruggeschroefd moeten worden. De grootste aandacht zal gericht zijn op dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

‘Eerst vertragen, dan versnellen’

Wierden heeft zelfs al een motto gevonden dat bij deze werkwijze past: ‘Eerst vertragen om later te kunnen versnellen’. Gemeentelijke bestuurders duiden de kwestie al aan als ‘het ravijn’. Dit omdat ze vermoeden dat ze vanaf 2026 langs de rand van de financiële kloof moeten balanceren.

Wierden verwacht tot 2026 6,3 miljoen euro over te houden. Dat zal opzij gezet worden in een reservepot voor nieuwe plannen. Specifiek wordt de huisvesting van scholen in de toekomst genoemd, waarvoor veel geld nodig is.