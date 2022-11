Wierden gaat ‘afvalstrijd’ aan met 17 nieuwe GFE-containers

WIERDEN - De uitdaging om in 2030 maximaal 50 kilo restafval per inwoner over te houden, gaat de gemeente Wierden aan met bovengrondse GFE-containers. De containers worden geplaatst bij hoogbouwwoningen en zijn bestemd voor groente-, fruit- en etensresten.

Tot nu toe moesten bewoners van de meeste appartementen in de gemeente hun groene afval nog kwijt bij het restafval. Daar komt nu verandering in. Vanaf begin 2023 worden de extra containers geplaatst bij de hoogbouw in Wierden en Enter. Er worden zestien nieuwe containers in Wierden geplaatst en één in Enter. Op vijftien plaatsen in de gemeente waren tot nu toe al GFT-cocons geplaatst. Deze betonnen verzamelcontainers uit de jaren '80 worden ook vervangen voor moderne containers met pas-toegang.

Eén nieuwe container in Enter dat klinkt misschien wat mager, maar volgens de gemeente is dat niet zo bijzonder. Er zijn gewoon minder huishoudens in Enter die geen eigen GFT-container hebben. Daarnaast stonden bij de meeste appartementen al GFT-cocons. Die worden nu dus ook gemoderniseerd.

85 kg

In de gemeente Wierden wordt op dit moment nog 85 kilo restafval per inwoner opgehaald. 35 kilo boven het doel dat de gemeente voor 2030 heeft gesteld. Restafval is het afval dat niet kan worden hergebruikt, GFE-afval kan dat wel. De gemeente gaat het afval verwerken tot compost. Daarnaast bespaar inwoners van de gemeente ook geld, aangezien je restafval per storting betaald en dat voor GFE-afval niet hoeft.

Inspraak

Inwoners van de gemeente kunnen meedenken in de plaatsing van de containers. In de ontwerpversie van het plaatsingsplan zijn locaties vastgelegd waar de containers zijn gepland. Deze locaties zijn door de gemeente ‘zorgvuldig’ uitgezocht, maar wellicht kunnen ze op sommige plekken nog beter worden geplaatst. Vandaar heeft de gemeente een inspraakperiode tussen 9 november en 21 december waarin bewoners en belangstellenden een zienswijze kunnen indienen.