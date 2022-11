Wierden gaat ‘afvalstrijd’ aan met GFE-containers

Tot nu toe moesten bewoners van de meeste appartementen in de gemeente hun groene afval nog kwijt bij het restafval. Daar komt nu verandering in. Vanaf begin 2023 worden de extra containers geplaatst bij de hoogbouw in Wierden en Enter. Er worden zestien nieuwe containers in Wierden geplaatst en één in Enter. Op vijftien plaatsen in de gemeente waren tot nu toe al GFT-cocons geplaatst. Deze betonnen verzamelcontainers uit de jaren '80 worden ook vervangen voor moderne containers met pas-toegang.