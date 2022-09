Wierden gaat maximaal 37 asielzoekers opvangen in zeven chalets aan Vlierdijk

WIERDEN - De gemeente Wierden is bereid om maximaal 37 asielzoekers langere tijd op te vangen in zeven chalets aan de Vlierdijk. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan met ingang van maandag 3 oktober over deze tijdelijke opvangplek beschikken.

Als gevolg van de opvangcrisis bij het aanmeldingscentrum in Ter Apel heeft de rijksoverheid gemeenten min of meer verplicht hun steentje bij te dragen aan het opvangen van asielzoekers. Wierden moet 30 tot 40 vluchtelingen huisvesten.

„Wierden is een gastvrije gemeente en we bieden op verschillende locaties nu al onderdak aan statushouders en Oekraïense ontheemden”, vertelt de burgemeester. Een aantal Oekraïners wordt opgevangen in chalets die over een eigen douche- en kookgelegenheid beschikken en dat zorgt voor een bepaalde mate van privacy. Vanwege de goede ervaringen met deze chalets heeft het college besloten deze vorm van tijdelijke huisvesting ook voor de nieuwe groep asielzoekers in te zetten.

Quote Zelfstan­dig wonen, zelfvoor­zie­nend, integreren met hulp van een geschoolde buddy is het hoofddoel voor humane opvang van asielzoe­kers aan de Vlierdijk Doret Tigchelaar, burgemeester van Wierden

Zeven chalets

De beoogde plek aan de Vlierdijk 7 is eigendom van de gemeente. Op het perceel stonden twee chalets, die eerder werden gebruikt voor de opvang van Oekraïners. Deze ontheemden zijn verhuisd naar chalets aan de Stouweweg. Aan de Vlierdijk worden vijf chalets bijgeplaatst en ingericht, zodat hier over 2 weken de eerste nieuwe asielzoekers een plekje kunnen krijgen.

Richting het COA is aangegeven dat Wierden alleen asielzoekers wil opvangen, die een goede kans maken om statushouder te worden en in ons land mogen blijven. „Zelfstandig wonen, zelfvoorzienend en integreren met behulp van een geschoolde buddy is het hoofddoel voor humane opvang”, zegt Tigchelaar.

Maximaal 3 jaar

De locatie is nu voor maximaal 3 jaar beschikbaar gesteld aan het COA, waarmee de gemeente afspraken wil maken over bijvoorbeeld veiligheid en optreden bij mogelijke overlast. Voor omwonenden in een straal van 500 meter wordt zaterdagmiddag 24 september een inloopbijeenkomst gehouden.