Wierden is dringend op zoek naar toiletten voor mensen met hoge nood

Twents duo brengt theater kats in ’t plat: ‘We schieten zelf soms nog steeds in de lach’

TUBBERGEN - In zorgboerderij ‘Het zal oons ’n zorg wean’ is niks wat het lijkt. Dit maken Esther Hindriksen en Alwie Kroeze wel duidelijk in hun gelijknamige theatervoorstelling die volledig in het Nedersaksisch is. „Zelfs het publiek is er geen bezoeker, maar bewoner.”