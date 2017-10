Wierden klaargestoomd voor diftar

WIERDEN - De gemeente Wierden moet er op 1 januari 2018 aan geloven: dan gaat het diftar-systeem in. De nieuwe wijze van afval inzamelen is compleet uitgewerkt.

De lokale overheid is deze week een communicatieoffensief begonnen. Dat moet ook wel, want eerder dit jaar bleek dat niet alle inwoners hun afval even goed scheiden.

Wat houdt dat nieuwe inzamelingssysteem nou precies in? Zo op het oog verandert er niet eens zo gek veel. "We willen ons hoge voorzieningenniveau op peil houden. Dus halen we geen grijze restafvalbakken bij mensen achter het huis weg", zegt verantwoordelijk wethouder Roselien Slagers. In Enschede is dat bijvoorbeeld deels al wel gebeurd, met stapels afval rond gemeenschappelijke containers tot gevolg.

Inwoners, afgezien van mensen in hoogbouw, krijgen vanaf komend jaar drie grotendeels nieuwe afvalbakken, waarvoor de gemeente zo'n 5 tot 6 ton aan euro's op tafel legt. De bekende grijze bak met grijs deksel voor restafval, een grijze bak met groen deksel voor gft-afval en een grijze bak met oranje deksel voor pmd-afval, ofwel verpakkingsmaterialen. Laatstgenoemde container vervangt de plastic inzamelzak die mensen hiervoor nu gebruiken.

De pmd-bak is de grootste van de drie. "Daar kan 240 liter in, want we verwachten dat daar het meeste afval in terechtkomt", zegt trajectleider Jan Reefhuis. "De overige bakken hebben 140 liter inhoud. Met name restafval gaat in hoeveelheid afnemen, hopen we. Daarvoor moeten de mensen hun afval dus beter gaan scheiden." Wat exact in welke container mag, kunnen de inwoners lezen in een folder die deze week bij de post zat.

De prikkel

In de bodem van de nieuwe afvalcontainers worden chips verwerkt. De chips vormen de zogenaamde financiële prikkel. "Via de chips kunnen we aflezen hoe vaak een container aan de weg staat. De inzamelaar leegt elke week één van de bakken. Alleen in de zomer doen we dat iets anders. Dan legen we de groenbak elke week, omdat we niet willen dat mensen last krijgen van stank", legt Slagers uit.

Op basis van de hoeveelheid ledigingen betalen inwoners afvalstoffenheffing. Wie fatsoenlijk scheidt en de grijze bak niet te vaak aan de weg zet, kan dus aardig wat besparen op de afvalkosten, meent Reefhuis. Hij weet het uit ervaring, want in zijn thuisgemeente Twenterand werken ze al enige tijd met het systeem. "En daar is de hoeveelheid restafval toch wel drastisch afgenomen, van 140 kilogram per huishouden per jaar naar 80 kilogram. Dat zie je natuurlijk terug op de rekening."

Het hele systeem is erop gericht om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Toch haalt Wierden de restafvalbakken niet direct weg.

Voor Wierdenaren in de hoogbouw pakt Diftar net weer wat anders uit. Zij lozen hun afval over het algemeen bij bovengrondse containers, nabij hun appartementencomplexen. "Die gaan we allemaal vervangen door ondergrondse containers", zegt Reefhuis. "Afgezien van enkele bakken bij supermarkten." Deze inwoners krijgen vervolgens een pasje, waarmee ze bij de containers terechtkunnen. "Via het pasje kunnen we dan aflezen hoeveel afval ze storten en hoe vaak ze dat doen."

Composteren

Niet alle effecten van het systeem zijn positief. Wierden heeft jarenlang beleid gevoerd om zelf composteren te promoten. Deze groep van ongeveer 2.000 huishoudens gebruikt geen gft-bak en kreeg zodoende een korting op de heffing. Die korting gaat er nu uit, omdat Twence dit afval graag zelf wil hebben, om er compost en biogas van te maken. "Mensen mogen nog wel composteren en ook hoeven ze niet alsnog de gft-bak van ons aan te nemen, maar de korting krijgen ze dan niet meer."