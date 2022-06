Wierden sleept landelijke afvalprijs in de wacht, toch moet inzamelen gft beter

WIERDEN - Een landelijke prijs voor haar goed werkende afvalinzameling. Dat heeft de gemeente Wierden gewonnen. Toch komen er veranderingen aan: in de zomerperiode wordt het gft-afval niet meer wekelijks opgehaald, maar slechts eenmaal in de veertien dagen.

Wierden mocht afgelopen vrijdag een nieuwe award in ontvangst nemen. Die is toegekend door het Afvalfonds Verpakkingen, ingesteld om de recycling van verpakkingsafval goed te regelen. In een finale van een speciale categorie versloeg Wierden Hoeksche Waard. De motivatie luidde dat de gemeente haar zaken goed voor elkaar heeft. „Dat hebben we te danken aan hoe onze inwoners het afval aanleveren”, complimenteert wethouder Richard Kortenhoeven.

Liever geen hogere kosten

Desondanks gaat in Wierden nog niet alles goed. Ons restafval bestaat nu nog voor zo’n 28 procent uit gft-afval. Dat hoort daarin niet thuis, en moet er uitgehaald worden. Want dit brengt hogere kosten voor de inwoners met zich mee, iets wat we natuurlijk liever niet willen.”

Quote Gft-afval moet ook bij hoogbouw fatsoen­lijk in te leveren zijn door de bewoners Richard Kortenhoeven, wethouder

Wierden en inzamelaar Twente Milieu zijn voornemens vanaf eind dit jaar meer inwerpzuilen te plaatsen bij hoogbouwlocaties in de gemeente. „Gft-afval moet ook voor bewoners van appartementen fatsoenlijk in te leveren zijn. Dat is momenteel niet overal het geval. Op een aantal plekken vind je nog de oude cocons, zoals wij ze noemen, containers met grindtegels er omheen. Die behoren echt gemoderniseerd te worden. Daar komt een systeem met pasjes voor in de plaats”, legt de wethouder uit.

‘Blijkbaar veel mensen met grote tuin’

Een eerdere enquête leerde de gemeente en Twente Milieu dat vooral in het voor- en najaar veel meer tuinafval (onderdeel van het gft-afval) wordt aangeboden. Kortenhoeven: „Er zijn blijkbaar veel mensen in Wierden en Enter met een grote tuin. Zij houden in de lente en de herfst altijd gft-afval over, omdat wij dan maar eens in de drie weken het komen ophalen. Daarom lijkt het ons beter dit gft het hele jaar door één keer per twee weken in te zamelen.”

Dit betekent dat Wierden vanaf 2023 in de zomer gedurende tien weken Twente Milieu niet langer wekelijks de gft-otto’s laat legen, zoals nu het geval is. „Het aanbod is dan veel minder”, zegt de wethouder. „In de zomer is de hoeveelheid aangeleverd gft-afval slechts de helft van wat het in voor- en najaar is. Het gaat dan om veel minder tuinafval, juist omdat dan alles minder groeit, het wat droger is en het vakantie is.”

De gemeente wil af van piekbelasting

Het weegt eveneens mee dat de gemeente de zogenaamde piekbelasting wil verminderen. Nu nog worden het gft- en pmd-afval (pmd is plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) in dezelfde week opgehaald. Kortenhoeven: „Daar willen we vanaf.”