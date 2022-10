Wierden speurt koortsachtig naar ruimte voor bedrijven en vindt 5 hectare bij Weuste-Noord: ‘Hoop dat we grond kunnen kopen’

update Treinen tussen Wierden en Rijssen rijden weer na aanrijding met ree

WIERDEN - Er rijden woensdagavond geen treinen tussen Rijssen en Wierden, nadat een dubbeldekker op het spoor tussen de twee stations met een ree in botsing is gekomen. Er staat een dubbeldekker stil ter hoogte van de Burgermeesterdijk. Het verkeer is inmiddels weer hervat.

14 september