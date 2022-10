Wierden trekt alvast 1 miljoen euro uit voor aanpak energiecrisis: ‘OZB gaat ook niet omhoog’

WIERDEN - 1 miljoen euro. Met dat bedrag hoopt Wierden de energiecrisis komend jaar te lijf te gaan. Het geld wil de gemeente gebruiken om inwoners te helpen die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. En er zit meer in het vat.

Dat alles valt te lezen in de nieuwe begroting voor komend jaar. Altijd een spannend moment voor inwoners, want word je in je portemonnee geraakt of niet?

Sluitend

Dat lijkt zo op het eerste gezicht mee te vallen. De begroting is in elk geval op dit moment sluitend. En dat lijkt ook voor de jaren na 2023 het geval te zijn. Het zicht wordt pas vanaf 2026 wat troebel, want dan gaat de bijdrage vanuit de regering omlaag. Dat gaan alle gemeenten waarschijnlijk voelen, tenzij het Rijk nog van gedachten verandert.

Energiecrisis

Het financiële plaatje voor Wierden staat voor een deel in het teken van de huidige energiecrisis. Nadat er door de regering al een prijsplafond voor gas en stroom werd ingesteld, doet Wierden zelf ook nog een duit in het zakje. Er ligt in elk geval vast 1 miljoen euro klaar om mensen in acute nood bij te staan.

„Om onze inwoners verder tegemoet te komen, stellen wij voor om de OZB voor woningen en bedrijven niet te verhogen”, zegt wethouder Richard Kortenhoeven. Normaal gesproken past Wierden die tarieven jaarlijks aan, om de inflatie bij te benen. Dit keer niet en dat scheelt inwoners toch in de portemonnee. Voor de gemeente betekent dit dat er in 2023 ongeveer 250.000 euro minder inkomsten zijn.

Maar...

Kleine kanttekening: de kans is hierdoor aanwezig dat de OZB in 2024 harder stijgt, omdat de doorgestreepte verhoging van 2023 dan alsnog wordt doorgevoerd. Maar dat hangt af van de financiële situatie, schrijft Wierden in de begroting.