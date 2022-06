Wierden wil eigen energiebedrijf: ‘Dan kunnen we ook zelf een zonnepark opzetten’

Ten Brinke debuteert als wethouder in Wierden, toch echt raadsbreed akkoord in de maak

WIERDEN - Het nam zes weken in beslag na de raadsverkiezingen, maar Wierden presenteerde vrijdagmorgen de drie nieuwe wethouders. Twee van hen zaten de afgelopen jaren al in het college (Hans ter Keurst en Richard Kortenhoeven namens NEW), Gertjan ten Brinke is voor het CDA de nieuwkomer als opvolger van Johan Coes.

3 juni