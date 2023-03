Wierden zet plannen voor nieuwe zonneparken op pauze: ‘Eerst regels opnieuw bekijken’

Komt er nou wel of geen groot zonnepark van 7 hectare tussen Wierden en Enter? Niet op korte termijn, blijkt nu. Wierden wil eerst de voorwaarden voor nieuwe zonneparken tegen het licht houden. Zolang de gemeente daarmee bezig is, worden kersverse plannen niet behandeld. Dat betekent dat het omstreden park aan de Kippershoekweg voorlopig van de baan is.

Over dat plan van Pure Energie ontstond in januari flinke ophef. Omwonenden vrezen daar dat ze na de aanleg van het zonnepark ‘gevangen’ zitten tussen de panelen. Volgens de bewoners wordt hun weidse, groene uitzicht straks verpest door een zee van metaal.

De gemeente Wierden gaf aan net zo verrast te zijn, trok aan de rem en zette een streep door een informatieavond over het park. Dit omdat Pure Energie niet goed zou hebben nagedacht over de landschappelijke inpassing van het terrein. Wierden beloofde toen eind februari opnieuw naar het plan kijken.

Tegen het licht houden

Dat is nu gebeurd, maar een oordeel ligt er nog steeds niet. Het Enschedese energiebedrijf moet nu nog eens vier maanden wachten voor het verder kan met de plannen. Want Wierden wil eerst haar eigen eisenpakket voor nieuwe zonneparken onder de loep leggen en eventueel regels voor initiatiefnemers veranderen.

Quote Tot in de zomer nemen we geen nieuwe verzoeken voor parken in behandelin­gen Gemeente Wierden

Niet dat er helemaal geen zonnevelden meer bij komen in Wierden, want de duurzaamheidsplannen van de gemeente steunen nog altijd grotendeels op zonne-energie. Wat wil zeggen dat er in 2030 50 hectare zonnevelden in Wierden moet liggen.

„Ze komen alleen niet in de komende maanden”, zegt een woordvoerster van de gemeente. „In de zomer hopen we klaar te zijn met de herijking van de voorwaarden, als de gemeenteraad daarvoor groen licht geeft. Tot die tijd nemen we geen nieuwe verzoeken in behandeling.” Een van die verzoeken is het plan Kippershoekweg. „Het zijn er nu vier in totaal. Maar de overige drie zijn nog niet openbaar.”

Wat wijzigen?

Waarmee Wierden precies aan de slag wil? „Er spelen veel uiteenlopende en complexe opgaven die betrekking hebben op het platteland van de gemeente Wierden”, legt de woordvoerster uit. „Denk hierbij aan de stikstofcrisis en de opgave rondom grootschalige energieopwekking.” Zo lijkt het erop dat de overbelasting van het elektriciteitsnet pas in 2026 is opgelost, waardoor grootschalige projecten op korte termijn simpelweg niet uitgevoerd kunnen worden.

Teleurstellend

Pure Energie noemt het besluit teleurstellend. Vooral omdat het energiebedrijf graag de onrust die was ontstaan aan de Kippershoekweg en de Enterweg had willen wegnemen. „We kunnen nu niet persoonlijk ingaan op vragen over de keuze voor het plangebied en de manieren waarop we het nieuwe zonnepark willen inpassen in de omgeving”, reageert omgevingsmanager Rose Headley. „Dat leeft ontzettend bij omwonenden. Aangezien onze werkwijze gebaseerd is op samenwerking hadden we hen graag op korte termijn de eerste schetsen willen voorleggen.”

Headley vindt het jammer dat Wierden direct alles stil legt. „Wij kennen uiteraard ook de beperkingen van het elektriciteitsnet en andere uitdagingen als het om energieopwekking gaat”, zegt ze. „Maar dat betekent niet dat we dan maar achterover kunnen leunen en afwachten tot er wat kan.”

Toch verwacht Pure Energie niet dat het plan definitief in de prullenbak kan. „Daarvoor zullen we de aanpassingen die Wierden bedenkt moeten afwachten.”