Wierdense boeren lopen voorop: ‘We willen heft in eigen handen houden’

Het blijft stil na de verkiezin­gen in Rijs­sen-Hol­ten, want Gemeentebe­lang moet nog even bijkomen van de winst

RIJSSEN/HOLTEN - Terwijl in menig gemeente de partijen al rond de tafel zitten laten de coalitieonderhandelingen in Rijssen-Holten nog op zich wachten. Gemeentebelang Rijssen-Holten wil zich eerst intern beraden. De grote winst bij de gemeenteraadsverkiezingen was namelijk een verrassing.

24 maart