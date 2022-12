Wierdense Marion Vörgers haalt duizenden euro's op voor onderzoek naar clusterhoofdpijn

De Wierdense Marion Vörgers heeft dit jaar met haar team ruim 5.600 euro bij elkaar gesport voor onderzoek naar clusterhoofdpijn. Het geld gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum dat in Nederland de spil is in onderzoek naar en behandeling van de nog onbegrepen aandoening.

Het eindbedrag is op de een na laatste dag van het jaar bekend gemaakt.

Vörgers lijdt zelf aan de helse hoofdpijnen. In augustus deed ze desondanks mee aan de sportieve uitputtingsslag van een halve ironman in Zell am See in Oostenrijk. Dat komt neer op 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en een halve marathon hardlopen.

Zij en haar team hebben er een sponsorloop van gemaakt voor het goede doel. Ze deed dat onder de vlag van de stichting Beat the Beast die zich inzet voor onderzoek naar de oorzaak van clusterhoofdpijn. „Er is veel te weinig geld voor”, zei Vörgers eerder. En teveel is nog onduidelijk. „De hypothalamus lijkt een belangrijke rol te spelen. Maar hoe is de vraag.”

Vörgers kreeg op haar 14e voor het eerst last van de genadeloze hoofdpijnen. Hoe zich daarmee omging vertelde ze eerder in Tubantia: ‘Wat me niet doodt, maakt me sterker’