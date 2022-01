Wierdense navigator Tim Rietveld stijgt opnieuw in Dakarklassement

Brandweer Twente hoefde in 2021 minder vaak naar brand: ‘Maar toch nog 4 keer per dag’

ENSCHEDE - Voor het derde jaar op rij is er een lichte daling van het aantal branden in Twente. Dat meldt Brandweer Twente. Het korps kwam afgelopen jaar 3.922 keer in actie om hulp te verlenen. Daarbij ging het in 1.323 gevallen om branden, van klein tot groot. In 2020 waren er nog 4.113 incidenten waarbij inzet van de brandweer nodig was.

