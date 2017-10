Wim Geertman uit Wierden: 'Bij mooi weer zet ik tocht uit'

Toen Herman Minkjan tien jaar geleden, bij de oprichting van wandelvereniging Ambulare, werd gevraagd om de kar te trekken, eiste de voorzitter: "Alleen als Wim Geertman me helpt." En sindsdien is de 66-jarige Wierdenaar wekelijks in de weer om een mooie wandeltocht uit te zetten.

Nieuwe media

Het leverde hem onlangs een nominatie voor Clubheld van het jaar op. Geertman lacht. "Ik was verrast. Ik moest het ook horen van m'n dochter. Die is nogal in de weer met al die nieuwe media en zag het voorbij komen. Wie me genomineerd heeft? Ik heb geen idee. Dat moet het bestuur wel zijn." Hij zag al een mailtje voorbij komen, waarin de 180 leden van de Wierdense wandelvereniging verzocht werd om te stemmen. Maar dat Geertman achtste op de ranglijst zou staan, had hij niet verwacht. "Ik ben niet zo eergevoelig, maar voel me toch wel vereerd dat ze me hiervoor genomineerd hebben", vertelt hij.

Niet te ontkennen

Zeggen dat het terecht is, zou je van Geertman niet zo snel horen. Want: "Dat is niet bescheiden." Maar dat hij veel doet, kan hij niet ontkennen. "Bij een beetje mooi weer, pak ik de fiets, om een tocht uit te stippelen. Mensen denken weleens dat het alleen maar wandelen is, maar voordat het zover is, moet er ontzettend veel gedaan worden. Daarom heb ik ook veel respect voor de mensen die zo'n vierdaagse uitzetten, zoals in Nijmegen."