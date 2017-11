Woninginbraak in Wierden, getuigen gezocht

Snelweg A35 deels gesloten door brandende vrachtwagen bij Wierden

9 november ALMELO/WIERDEN - De snelweg A35 is donderdagavond deels afgesloten tussen Almelo-Zuid en Almelo-West. Oorzaak is een vrachtwagen die in brand is gevlogen nabij Wierden, waardoor het overig verkeer momenteel niet over het stuk snelweg kan rijden.