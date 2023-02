Zakenman Freddy Nijhof gooit winkelpand plat voor gloednieuw appartement in hartje Wierden

WIERDEN - Platgegooid, dat is er gebeurd met het stokoude modeplein de Brink in Wierden. Aan de Nijverdalsestraat in het dorp komt een gloednieuw pand met op de begane grond plek voor een winkel of horecagelegenheid. Op de overige twee etages trekt de eigenaar van de kavel, Freddy Nijhof, zelf in, want wie wil er nou niet in hartje Wierden wonen?

In het dorp was modeplein de Brink een begrip, een vaste waarde. Tot voor kort was kledingzaak PB Cheap Fashion nog gevestigd in het pand, maar volgens eigenaar Freddy Nijhof (64) was het gebouw ‘rijp voor de sloop’. Al langer lagen er ideeën om het pand te slopen en te vervangen voor nieuwbouw met appartementen. En dat gaat ook gebeuren, maar met slechts één appartement. Voor de eigenaar zelf welteverstaan.

Asbest verwijderen

Om het nieuwe pand te realiseren, zijn de afgelopen weken al de eerste stappen gezet. In het oude gebouw is flink wat asbest aangetroffen en dat is inmiddels verwijderd. „De sloop is begonnen. Daarna gaan we beginnen met bouwen”, zegt Nijhof. „Hopelijk in april. Volgend jaar verwacht ik dat het pand klaar is, maar ik heb geen keiharde deadline gezet. Ik heb geen haast.”

Het perceel is een kleine 500 vierkante meter groot. De fundering en de kelder blijven zoals ze zijn. „Daar is niks mis mee en kunnen we prima gebruik van blijven maken”, vertelt hij. Wel moet er een nieuwe stroomaansluiting geïnstalleerd worden. Het pand krijgt drie verdiepingen. Op de begane grond is ruimte voor een winkel of restaurant. „Ik ga zelf op de eerste en tweede etage wonen, dat wordt één appartement. Op de eerste verdieping de keuken en woonkamer en op de tweede verdieping komen onder andere logeerkamers.”

Toevoeging voor het dorp

De uitstraling van het pand is compleet anders dan dat van het vorige gebouw. Het wordt een huiselijk pand, wat ergens wel iets wegheeft van een groot, modern herenhuis. Nijhof, een van de eigenaren van het Rijssense bedrijf Nijhof-Wassink, heeft altijd al in middenin het dorp willen wonen. „Als ik ‘s ochtends wakker word, hoef ik geen koe of paard te horen. Daar heb ik niks mee. Ik wil tussen de mensen zijn”, stelt hij.

Nijhof ziet dit project als een toevoeging voor Wierden. „Het centrum van Wierden gaat steeds meer leven. Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld een restaurant op de begane grond komt. Er is al veel horeca verdwenen uit het dorp. Maar een winkel past ook perfect. Het pand komt in hartje Wierden en dat is een toplocatie.”