Zat om de hond aan te lijnen? Hier in Wierden mag ie voortaan loslopen

Omstreden konijnen­hou­der uit Notter is nu broodfok­ker met honden in Bruchter­veld, maar gemeente wil hem er weg hebben

HARDENBERG/NOTTER - De Raad van State beslist vermoedelijk deze maand nog of de gemeente Hardenberg terecht een dwangsom van maximaal 12.000 euro heeft opgelegd aan Harald Eeftink in Bruchterveld. Eeftink kwam eerder in opspraak met zijn konijnenhouderij in Notter. Tegenwoordig zit hij in de hondenhandel. Tot afgrijzen van de gemeente Hardenberg.

10 juli