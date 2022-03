Zijn vader was een politiek icoon in Wierden, nu stopt Jacques zelf als wethouder

WIERDEN/RAALTE - Jacques van Loevezijn, opgegroeid in Wierden, verlaat de politiek. Na een kleine tien jaar zet hij een punt achter zijn wethouderschap in het Sallandse Raalte.

Hij stond bij de afgelopen raadsverkiezingen in Raalte nog als tweede op de CDA-kieslijst. Het kostte heel wat hoofdbreken voordat de 59-jarige Heetenaar Jacques van Loevezijn wist dat hij niet verder wilde als wethouder. „Na bijna tien jaar wethouder te zijn geweest vind ik het tijd voor een nieuwe stap”, zegt hij in De Stentor. „Ik ben dus niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Inmiddels overleg ik met mijn oud-werkgever, de gemeente Zwolle, over een eventuele nieuwe uitdaging.”

Opmerkelijk, want eind 2012 merkt de oud-Wierdenaar - net na z’n aantreden als wethouder in Raalte - op dat hij hoopte nooit meer te hoeven terugkeren in zijn functie bij de Overijsselse hoofdstad. Van Loevezijn is dan twee maanden eerder geïnstalleerd als wethouder. Hij voelt zich al snel ‘als een vis in het water’.

‘Ik heb ’t niet van een vreemde’

Van Loevezijn die al sinds eind 2007 in de Raalter raad zat, had destijds wel oren naar een bestuurlijke functie. Hij hoefde niet zo heel lang na te denken toen hij in september 2012 gepolst werd om wethouder te worden. Vreemd was dat niet. Van Loevezijn kreeg in zijn jeugd de politiek van huis uit mee: „Ik heb het niet van een vreemde.”

Quote Ik wilde het verlies met mijn moeder, broer, zus en gezin verwerken Jacques van Lovezijn, oud-Wierdenaar

Zijn vader Gerrit zat jarenlang in de Wierdense gemeenteraad en hij vervulde acht jaar als wethouder een iconische rol. Zo was hij een van de aanvoerders in het succesvolle verzet tegen een gemeentelijke herindeling met de grote buurgemeente Almelo, waarbij geen actiemiddel werd geschuwd en zelfs een bezetting van de Wierdense brug volgde.

Vanzelfsprekend werd in huize Van Loevezijn aan de keukentafel geregeld over de raadspolitiek gesproken. Het zorgde er mede voor dat zoon Jacques geschiedenis ging studeren, al belandde hij uiteindelijk in het bedrijfsleven.

Positief besmet met politieke virus

Als kandidaatwethouder wachtte hem een pittig sollicitatiegesprek. Het ging Jacques van Loevezijn goed af. Om hem te complimenteren kwamen zijn ouders trots vanuit Wierden aanrijden met een bos bloemen. „Vanwege mijn voordracht”, vertelt hij. „Het is ook door mijn vader dat ik positief besmet raakte met het politieke virus.”

Het was pijnlijk dat vader Gerrit niet meer het aantreden van zijn zoon als wethouder kon meemaken. „Hij was al een jaar of zes ziek, Ziekte van Kahler, maar het ging al die tijd nog best aardig. Wel gebruikte hij zware medicijnen. Op een bepaald moment ging het fout met zijn nieren. Door de medicijnen en bijwerkingen. Toen was het ineens binnen een week afgelopen.’’

Veel verdriet en motie

De officiële benoeming van Jacques van Loevezijn tot wethouder werd uitgesteld. „Veel verdriet en emotie”, herinnert hij zich. „Ik waardeerde het zeer hoe de gemeente dat oppakte. Het was zo al moeilijk genoeg. Ik wilde het verlies met mijn moeder, broer, zus en gezin verwerken. Dat vond ik heel belangrijk.’’

Het was ook een hectische tijd. „Ik moest van alles regelen. Ik reed rond tussen Wierden waar ik vandaan kom, Heeten waar ik woon, Zwolle waar ik werkte en Raalte waar ik aan de slag zou gaan.’’