Zo werkt de bierrobot uit Enter

VideoENTER - Martijn Jansen van het bedrijf Romias in Enter kan nauwelijks bevatten wat er in een week tijd is gebeurd. Sinds een filmpje online verscheen waarin een robot van zijn bedrijf een flesje bier met glas erbij serveert, krijgt hij het ene na het andere merkwaardige verzoek.

"Iedereen die ik aan de telefoon krijg, begint meteen over dat filmpje. Maar dan ook echt iedereen." Dumpert.nl plaatste vorige week de betreffende video op haar website. Het bleek een opname uit januari 2015, vertelde Jansen donderdag tegenover deze website. Oude beelden of niet; een mediahype was geboren. "Onze uitvinding stond in alle kranten, een afvaardiging van Dumpert.nl kwam langs om de robot nog eens met eigen ogen te aanschouwen en we werden gebeld door radiostations als 3FM en Veronica", zegt Jansen.

Opvallende verzoekjes

Daar bleef het niet bij. "Een zanger heeft ons benaderd om samen een carnavalshit op te nemen. En een bedrijf dat ploppers produceert waarmee je bierdopjes van een flesje haalt wil onze vijf verschillende ploppers toesturen, om te kijken of wij hun systeem kunnen integreren in onze robot. Als dat inderdaad zo is, dan is dat bedrijf bereid om nog eens 25 van die ploppers te zenden met ons eigen logo erop."

Een student van Universiteit Twente in Enschede belde zaterdag aan met de vraag of hij kan afstuderen bij het Enterse bedrijf. "Die jongen woont hier een paar straten vandaan en kende Romias nog niet. Nu wel. Daar zit voor mij de winst: hoewel het als een grap begon, is het een mooie zet gebleken voor het vergroten van onze naamsbekendheid. We hebben nog een aantal vacatures openstaan, dus misschien levert dit hele gebeuren wel extra interesse in ons bedrijf op. We zijn altijd op zoek naar talentvolle technische mensen."

Extra personeel

Extra klanten heeft de hype rond de machine - het geheel heet de 'bierbot', de armen die fles en glas uitserveren vormen het 'barduo' - Romias echter nog niet opgeleverd. Jansen: "Zo werkt dat niet in onze branche. Wij bieden automatiseringsoplossingen aan de metaalbewerkings- en kunststofbewerkingssector. Na het eerste contact met een potentiële klant gaan er soms wel twee of drie jaren overheen voor we een klus te pakken hebben."

Maar wie weet raakt een grote partij geïnteresseerd in de bierbot, zegt Jansen dagdromend. "En zo niet? Dan kan het zijn dat we de robotarmen op den duur weer nodig zijn voor andere werkzaamheden in het bedrijf."

Voorlopig wordt het 'barduo' nog steeds ingezet op beurzen of tijdens interne feestjes. De 'bierbot' heeft er zelfs een maatje bijgekregen: een robot die jou je bestelde biertje komt bezorgen. Alles wordt aangestuurd vanaf de laptop. "Maar ik kan het systeem ook bedienen vanaf mijn telefoon", zegt Jansens collega Bob Arends (30) uit Hengelo. "Ik hoef maar op de knop 'Ga eens bier halen' te drukken en die robot komt in actie."

Bekijk hierboven de video waarin medewerker Bob Arends - bijgenaamd Bob de Bierbotbouwer - laat zien hoe de bierrobot te werk gaat.