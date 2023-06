114 camera's per vierkante kilometer bekend bij de politie in Nijmegen: ‘Je bent nergens meer ongezien’

Dik 321.000 bij de politie geregistreerde camera’s verdeeld over heel Nederland betekent tien stuks per vierkante kilometer. Maar dat is een gemiddelde: Nijmegen is met bijna 114 camera's per vierkante kilometer een soort openlucht-Hollywoordstudio. Ter vergelijking, in Arnhem gaat het om 61 camera's per vierkante kilometer en in Doetinchem om 11 stuks.