1300 man in de carnavalsoptocht door Beek en Loerbeek: dit was er allemaal te zien

Met foto's Optocht Eibergen is terug: met 20 deelnemers en nog veel meer decibellen

De optocht in Eibergen is terug. Met twintig deelnemers en nog veel meer oorverdovende decibellen. De zottenstoet is daarmee kleiner in vergelijking met de optochten van voor corona. „Maar het begin is er weer!”, aldus een woordvoerder van de Stichting Carnaval Eibergen.