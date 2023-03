40 procent (!) van Winterswijk kiest voor BBB

SKB vraagt patiënten mee te denken over de zorg in het ziekenhuis

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zet een panel op om bezoekers te vragen naar de zorg en de dienstverlening. De panelleden worden enkele keren per jaar naar hun mening gevraagd over de zorg in het ziekenhuis.