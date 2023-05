Aantal winkels neemt snel af: vooral minder in Achterhoek, alleen Arnhem zit in de plus

Roeken krijsen er op los en ze zijn met meer dan ooit: ‘Hopen dat je als fietser schoon de binnenstad haalt’

Gekrijs in de bomen en vogelpoep op straat. De roekenpopulatie in Doesburg is gegroeid nadat de gemeente is gestopt met de bestrijding van de vogel. Stadspartij Doesburg pleit voor een nieuw plan van aanpak: ‘Niets doen blijkt geen optie.’