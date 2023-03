Achterhoek kleurt groen en stemt massaal op BBB: 40 procent kiest voor Caroline

update BBB-voor­man Rik Loeters voelt de druk na ‘fantasti­sche’ exitpoll: ‘We krijgen enorm veel steun’

,,Er is wat loos in Nederland”, zegt Rik Loeters, lijsttrekker van BBB in Gelderland. Hij reageert op de exitpoll van Overijssel waar BBB het ongelooflijke aantal van eenderde van de stemmen lijkt binnen te halen. Dat zouden zeventien zetels zijn.