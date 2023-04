Achterhoekse theaters lopen na corona weer vol: ‘We bereiken nieuw publiek’

indebuurt.nl Veel minder woningen gebouwd dan volgens plan: zo zit het in Gelderland

Je woont nog thuis, hebt te maken met gezinsuitbreiding of er is een andere motivatie om op zoek te gaan naar een nieuw stulpje in of nabij Doetinchem. Wat de reden ook is voor een toekomstige verhuizing: het is moeilijk om een woning te vinden. Dat wordt versterkt doordat de bouw van nieuwbouwwoningen achterloopt in Gelderland.