Achterhoekse ziekenhuizen staan op scherp voor de jaarwisseling

,,We verwachten zeker dat het drukker wordt dan de afgelopen jaren. Er is geen lockdown, geen vuurwerkverbod én het wordt mooi weer. Daarom zetten we in de nacht extra personeel in”, zegt woordvoerder Hanneke Groot Nibbelink van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.



Ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zegt op alles voorbereid te zijn. Zo liggen de roosters al klaar om met een goede bezetting de nieuwjaarsnacht in te gaan. Tegelijk worden mensen opgeroepen goed uit te kijken en zich te houden aan de regels rondom vuurwerk, niet buiten de toegestane uren af te steken en vuurwerk dat nog op de grond ligt te laten liggen.

Ook 1 januari nog mensen met vuurwerkletsel

Woordvoerder Saskia Steenbergen van het Slingeland: ,,Elk jaar hopen we weer dat we geen extra patiënten hebben door vuurwerk of drankgebruik met oud en nieuw. Maar tot nu toe is die hoop tevergeefs. Ja, ook de afgelopen twee jaar hebben we vuurwerkslachtoffers behandeld, ondanks het vuurwerkverbod.”

Ook op 1 januari komen vaak nog mensen met vuurwerkletsel binnen. ,,Die hebben dan bijvoorbeeld vuurwerk afgestoken wat de nacht ervoor niet is af gegaan. Dat blijft hartstikke gevaarlijk.”

‘Het is al extra druk’

De extra patiënten kunnen de ziekenhuizen er eigenlijk niet bij hebben, want de druk is al constant hoog. ,,We hebben mensen met heftige griepklachten, corona en het RS-virus.”

Tijdens de jaarwisseling zijn vuurwerkverwondingen en overmatig drankgebruik de twee grootste boosdoeners. Ook door carbidschieten komen er elk jaar slachtoffers in de Achterhoekse ziekenhuizen terecht.

Mensen met zeer ernstig letsel worden doorgestuurd naar traumacentra of specialistische ziekenhuizen door heel Nederland.

