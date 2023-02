Amsterdams horecastel neemt ijssalon in Doesburg over: ‘Straks ook mosterdijs’

nieuwsupdate Kampvuur, houtkachel, bbq, wat hebben mannen toch met vlammen? Dus wordt het paasvuur een vuurkorf (en nog wat tips voor veilig stoken)

Het Paasvuur in Buurse is al geschrapt en in het buurtschap Honesch geloofden ze eigenlijk al niet meer in de goede afloop. Komt er zo een einde aan een lange traditie? Nou, euhhh... Dat is buiten de waard gerekend. Mannen en vuur, onafscheidelijk die twee. De warmte, de vlammen, de vonken, de geur. Dus vooruit, een klein paasvuurtje dan maar...?