Arend is altijd bij herdenkingstocht dwangarbeiders Tweede Wereldoorlog: ‘Megchelen was hemel op aarde, vergeleken met de hel van Rees’

met video,,Uitgeholde wrakken”, dat waren de jonge mannen die in Rees werkten als dwangarbeider en daar in het kamp zaten. Door inwoners van Megchelen werden ze in maart 1945 opgevangen en verder geholpen. Om dat alles te herdenken, woonde Arend Disberg zondag in Rees de herdenkingstocht tussen beide dorpen bij.