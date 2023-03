BBB-voorman Rik Loeters en schrijver Ad van Liempt in Nieuwscafé

Onwaar­schijn­lijk maar waar: laatste keer Matthäus Passion in Doesburgse Martini­kerk

De Matthäus Passion en de Martinikerk in Doesburg waren jarenlang een twee-eenheid. In aanloop naar Pasen wist je dat het Luthers Bach Ensemble zich graag in de Hanzestad meldde om het verhaal van Jezus’ laatste dagen te vertellen. Zondag was dat (voorlopig) echter voor het laatst.