Bekerheld Willem wordt wakker bij Veronica • ‘Achtervolgde’ 16-jarige is terecht

VREES VOOR STROOMTEKORT VANAF 2023 | Netbeheerder Tennet houdt rekening met een tekort aan elektriciteit in Nederland na 2030. Dat komt onder meer omdat Nederland de komende jaren steeds afhankelijker wordt van elektriciteit, terwijl het duurzamer wordende elektriciteitssysteem steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden. Daardoor is het onzeker in hoeverre er op elk moment voldoende elektriciteit opgewekt kan worden om te kunnen voldoen aan de vraag.



‘ACHTERVOLGDE’ CHRISTINA IS TERECHT | De 16-jarige Christina uit Rijssen is terecht. Ze is volgens haar zus Talitha ‘gezond en veilig’. ‘Duizendmaal dank, we zijn zo opgelucht’, schrijft Talitha op haar Twitteraccount. Het meisje was sinds gistermiddag vermist. De politie en familie maakten zich grote zorgen, er werd onder meer gezocht met een helikopter.

LOEMPIAMOBIEL ONGESCHONDEN TERUGGEVONDEN NA DIEFSTAL | De foodtruck van de Bredase loempiabakker Long Nguyen (38) is, een dag na een brutale diefstal voor zijn deur, bijna 100 kilometer verderop teruggevonden. De tipgever, die hem woensdag zag staan in Oegstgeest, heeft de beloofde beloning van 5.000 euro gekregen.



MINDER BETALEN IN RESTAURANT VANWEGE MAAGVERKLEINING | Restaurant Nieuwe Tijd in Duiven heeft sinds maart met kleine porties en lagere tarieven 790 gasten met een maagverkleining getrokken. Commercieel handig, maar onnodig, zegt Marie-Josée Kock van de Bariatrie Groep Nederland. Met een maagverkleining kun je volgens haar overal uit eten.

DRIE MANNEN DIE VERDACHT WORDEN VAN ONTVOERING 15-JARIGE JONGEN ZITTEN NOG VAST | De drie verdachten die dinsdag werden aangehouden vanwege de ontvoering van een 15-jarige jongen zitten nog vast, laat een woordvoerder van de politie weten. De drie worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten nog in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



HET GEHEIM VAN DE KRUIDVAT IN TIEL | Is een Kruidvatwinkel gewoon een Kruidvatwinkel? Een van letterlijk bijna duizend van dezelfde soort in Nederland? Forget it, in de Tielse binnenstad weten ze beter. Filiaal Waterstraat is uitverkozen tot de beste van het land. Lees meer.



MILJOENEN VOOR INZET KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BIJ OPSPOREN ZIEKTES | Hoe kan kunstmatige intelligentie helpen bij betere diagnoses bij vermoedens van longkanker, prostaatkanker en een vernauwde kransslagader, en bij de behandeling van de ziekte van Parkinson? Dat gaat het Radboudumc in Nijmegen onderzoeken.



HARDRIJDER HEEFT GELUK | Twee hardrijders zijn gisteren betrapt door de verkeerspolitie. Een 32-jarige man uit Zwolle reed te hard op de Marsweg in zijn eigen stad en een 52-jarige man uit Kraggenburg trapte het gaspedaal in de polder flink in. En ze bleken meer op hun kerfstok te hebben.

