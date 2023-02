Benefietconcert en sponsorlopen om geld in te zamelen voor slachtoffers aardbeving

Met een benefietconcert in Loil en vier basisscholen die een sponsorloop of flessenactie houden, wordt deze week geld ingezameld voor slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

Muziektheatergroep WhatEverHappens en stichting ’t Hart van Loil houden samen een benefietconcert. De voorstelling is vrijdag in ’t Hart van Loil en begint om 20.00 uur. Toegang 15 euro, dat is inclusief een pauzedrankje. De organisatoren zijn nog op zoek naar sponsoren voor de stookkosten en de inkoopkosten voor de drankjes.



Via de website whateverhappens.nl kunnen bezoekers van het concert verzoeknummers indienen mits ze iets extra’s doneren. WhatEverHappens publiceert een lijst van veertig nummers waaruit mensen kunnen kiezen. Vrijdag laten ze de nummers die het meeste hebben opgebracht horen in een programma van ongeveer anderhalf uur.

Vier scholen in actie

Drie Liemerse basisscholen houden deze week een sponsorloop waarvan de opbrengst ten goede komt aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. ,,Het is vreselijk wat daar is gebeurd”, zegt directeur Marloes Geurtzen van Daltonbasisschool St. Jozef in Loil. ,,Samen willen we op deze manier wat doen voor onze medemens.”

St. Jozef is één van de vier LiemersNovum-scholen die geld inzamelt voor het goede doel. Ook IKC De Tamboerijn, IKC De Wissel (beide in Zevenaar) en De Toermalijn in Duiven zijn aangehaakt.

Iedere school geeft op zijn eigen manier invulling aan de actie. De Wissel en Toermalijn houden net als St. Jozef een sponsorloop op een zelf te bepalen moment in de week na carnaval, terwijl De Tamboerijn dan een flessenactie houdt.

Geen spullen, maar geld

Aan animo om in actie te komen voor de mensen in Turkijë en Syrië geen gebrek. ,,Veel mensen wilden iets doen”, stelt Geurtzen. ,,Bijvoorbeeld spullen schenken. Maar dat is niet altijd even makkelijk. Een sponsorloop levert daarentegen geld op dat we op Giro555 kunnen storten.”

St. Jozef maakt gebruik van de aangrenzende sportvelden van sv Loil. De leerlingen lopen rond het voetbalveld. Geurtzen: ,,Sommige kinderen zijn zo enthousiast sponsors aan het werven dat ze vroegen wat ze moesten doen als het formulier vol was. Nou, dan hebben wij er nog wel één.”

