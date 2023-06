Beste speler Hidde Jurjus op weg naar de uitgang: ‘De aanbieding is niet goed’

Een dag voor de laatste competitiewedstrijd tegen FC Den Bosch had Hidde Jurjus er de smoor in. Trainer Richard Roelofsen gaf in het laatste duel, waarin niets meer op het spel stond, de voorkeur aan tweede keeper Mees Bakker als beloning voor een seizoen lang loyaliteit. Jurjus gunde het Bakker van harte, maar baalde dat hij niet alle 3420 minuten in de Keuken Kampioen Divisie onder de lat had gestaan.