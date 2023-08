Bestuurder krijgt epileptische aanval tijdens het rijden en botst op andere auto

met video Opstand in Haaksbergs verpleeg­huis om einde activitei­ten voor cliënten: ‘Ik slaap er niet van’

Livio stopt met het dagactiviteitencentrum De Singel in Haaksbergen. Dat besluit is in lijn met een ontwikkeling die breder in de zorg speelt: instellingen beperken zich steeds vaker tot zorg en wonen voor alleen de kwetsbaarste cliënten. Desiree Goosen (54), die al tientallen jaren in De Singel komt, heeft er slapeloze nachten van.