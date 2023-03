Bevrijding van de Liemers maar mondjesmaat herdacht: ‘In 2025 weer groots aanpakken’

Je verbouwt je huis en zet dit dan zomaar in het bos bij Ruurlo: ‘Iemand moet dit toch herkennen?’

Wat doe je als je wat oude deuren en kozijnen kwijt moet? Er zijn mensen die de spullen dumpen in het bos, zoals afgelopen week in het buitengebied van Ruurlo gebeurde. Raadslid Jan Zappeij was de hond aan het uitlaten toen hij de rommel aantrof. ,,Dit is zo ongelofelijk veel, dit is regelrechte milieucriminaliteit. Ik kan me voorstellen dat de gemeente hier werk van maakt.’’