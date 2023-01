Bewijs van tumor en geheelde botbreuk gevonden in fossiele botten uit Winterswijk: ‘Een unicum’

Opluchting bij waterschap door overvloedi­ge regenval; ‘Nog geen halleluja, maar het gaat de goede kant op’

Voor de kerstdagen was het nog kommer en kwel met de droogte in de Achterhoek en Liemers. De grondwaterstanden waren veel te laag voor deze tijd van het jaar. Nu, twee weken later, regeert de opluchting. ,,We moeten voorzichtig zijn, maar het gaat de goede kant op.”

6 januari