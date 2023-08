Straf na stiekem filmen bloot gezin in zwembad; Aaltenaar (34) vrijgespro­ken van kinderpor­no

Een 34-jarige man uit Aalten is door de rechtbank veroordeeld omdat hij stiekem foto's en video-opnames heeft gemaakt van een gezin dat zich aan het omkleden was in de kleedruimte van een zwemparadijs. De vrouw van het gezin was deels naakt op de beelden, haar dochter volledig naakt.