Bewolkte dag in Winterswijk

Foto’s voor de krant gingen vroeger met de trein naar de redactie: ‘Ze kennen mij allemaal, maar ik kan al die namen niet onthouden’

Krantenlezers zijn lettervreters, maar foto’s hebben in de loop der jaren een steeds belangrijker plek gekregen in het papieren dagblad en op de website. Fotograaf Theo Kock (61) uit Kilder verzorgt die foto’s al ruim veertig jaar in de Achterhoek en de Liemers voor De Gelderlander, die 175 jaar bestaat.