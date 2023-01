Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun huis binnenrijdt in Winterswijk, bestuurder raakt gewond

MET VIDEO | update Bewoners krijgen schrik van hun leven als auto hun woonkamer binnen rijdt, bestuurder raakt gewond

Een auto is woensdagavond een woning binnen gereden in Winterswijk. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg en reed achteruit dwars door de muur van de woning de woonkamer in. De schade aan het huis is enorm.

14:10