Bewoners schrikken zich rot als auto dwars door muur de woonkamer in knalt, bestuurder (38) krijgt rijverbod

De Winterswijker reed op de Kottenseweg richting de Duitse toen het rond 23.10 uur helemaal mis ging. De politie vermoedt dat de man gedronken had. Bloedonderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad klopt. De bewoners van het huis kregen de schrik van hun leven, maar lijken er zonder zware verwondingen vanaf te zijn gekomen. De vrouw des huizes is zelf even naar de huisartsenpost gegaan in Winterswijk, de man liep wat schrammen op en kon bij de woning blijven, aldus mensen ter plaatse. Het gat in de gevel is donderdagmorgen provisorisch dichtgetimmerd.

Bestuurder raakt gewond

De 38-jarige ging er na het ongeval in eerste instantie vandoor richting de Duitse grens. ,,Dankzij een getuige konden we hem enkele honderden meters verder hij al tegenhouden”, laat een woordvoerder van de politie weten. De man is vervolgens ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. ,,Hij is verder niet aangehouden, maar heeft wel een rijverbod gekregen.”



De bestuurder, die alleen in de auto zat, zou tijdens zijn vlucht tegen een ooggetuige hebben gezegd dat hij zijn mobiel zocht. Die telefoon werd later in de auto aangetroffen en is in beslag genomen. Over de oorzaak kan de politie nog geen uitspraken doen. ,,Voor zover wij ter plaatse konden vaststellen was er in ieder geval geen sprake van gladheid”, aldus de woordvoerder.