Bezwaren boeren tegen zonnepark van tafel: ‘Wonen te ver weg om op te komen voor natuur’

Bende inbrekers in Apeldoorn, Heerde en Achterhoek wacht mogelijk lange straf: ‘Jullie zijn aan het werk, maar ik ook’

Een toevalstreffer in Heerde leidde bijna anderhalf jaar geleden tot de aanhouding van vijf Amsterdammers. Die worden verdacht van het plegen van verschillende inbraken in Oost-Nederland, bleek maandag bij de rechtbank in Zutphen. ,,Het zijn niets minder dan beroepsinbrekers.”

30 januari