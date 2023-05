Bijna alle gemeentehuizen hebben vereist energielabel; aanpak nodig in Winterswijk en Groenlo

Veel kantoren hebben nog steeds geen C-label (of béter): dwangsom­men dreigen

Kantoren moeten sinds 1 januari het energielabel C of beter hebben, maar toch voldoen nog steeds talloze panden in deze regio niet aan die eis. Deventer schat dat slechts de helft het juiste label heeft en honderden brieven naar eigenaren gestuurd om te waarschuwen dat er ingegrepen kan worden. Sluitingen lijken echter niet aan de orde.