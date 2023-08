Binnenstad Doetinchem trekt 40 procent minder bezoekers, maar ze geven wel meer uit

Van huisschil­der tot kunstschil­der: Johan en Jan Waamelink

Niet elke schilder wordt wereldberoemd als maker van kunst met een grote K, maar ook Achterhoekse streekschilders mogen er zijn. In Groenlo worden deze zomer vader en zoon Johan en Jan Waamelink op de kaart gezet met een boek en een expositie. „Wat Van Gogh met olijfbomen had, had Johan Waamelink met berken.”