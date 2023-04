BinnenstadBedrijf Doetinchem in gesprek met Stadsfeest: ‘Evenement móet behouden blijven’

‘Riolist’ Rudi heeft niks met naakt, maar runt nu een naturisten­cam­ping: ‘Jij wordt het zeker niet, zei de makelaar nog’

De 58-jarige Rudi ter Maat was boerenknecht en rioolontstopper. Nu huurt hij minicamping De Andere Kant in Lintelo, waar mensen in hun blootje recreëren. ,,Ik heb er helemaal niks mee. Dat komt nog."