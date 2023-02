Blij verrast door Winterswijkse hulp voor slachtoffers aardbeving; zondag braderie bij Turkse moskee

Met de inzameling van hulpgoederen en een braderie op zondag doet de Turkse gemeenschap in Winterswijk er alles aan om de slachtoffers in het aardbevingsgebied te steunen.

In de moskee aan de Tuber liggen de hulpgoederen hoog opgestapeld. Er is alweer genoeg voor een vrachtwagen vol. ,,Donderdag zijn de eerste twee vrachtwagens uit Winterswijk al ter plekke aangekomen", vertelt Niyazi Sahin, voorzitter van de Turkse sociale vereniging Sihhat.

Zondag wordt in en rond de moskee een braderie gehouden, waar bezoekers Turkse gerechten kunnen krijgen. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de slachtoffers in Turkije. ,,We hebben goede contacten met hulpverleners ter plekke. Het geld dat we inzamelen gaat daar rechtstreeks heen”, vertelt Melek Vural.

Zij is al de hele week samen met haar Turkse plaatsgenoten druk met de inzameling. ,,Het voelt goed om iets te kunnen doen, maar ik weet onderhand niet meer welke dag we zijn”, aldus Vural. ,,We krijgen ontzettend veel hulp van iedereen. De gemeente en de vrijwilligersorganisatie WUh zijn erg behulpzaam.”

Positief verrast door alle steun

Niyazi Sahin vult aan: ,,Geweldig hoe iedereen met ons meedenkt. We groeien naar elkaar toe hier in Winterswijk. We zijn echt positief verrast door alle steun, ook van niet-Turkse inwoners.”

Dagelijks komen er nieuwe hulpgoederen binnen, die worden gesorteerd en in dozen verpakt. Kleding wordt door een groep dames gecheckt en opgevouwen. Er is vooral behoefte aan warme kleding als winterjassen, truien, mutsen en handschoenen. Maar ook batterijen, zaklantaarns, tenten, generators, dekens en slaapzakken zijn welkom.

Een speciale wens uit het rampgebied zijn petroleumstellen, vanwege het gebrek aan elektriciteit. Zo kan er toch gekookt worden.

Van döner kebab tot salades

Op de braderie zondag zullen allerlei Turkse gerechten te koop zijn. Van döner kebab tot salades en warme en koude gerechten. Voor kinderen zijn er luchtkussens, suikerspinnen en ijsjes. ,,We hebben geen muziek. Dat vonden we niet gepast. Het is vooral ook een herdenking van de slachtoffers”, aldus Melek Vural.

De braderie is zondag van 9.00 uur tot 20.00 uur in de moskee aan de Tuberweg 4, tegenover het SKB-ziekenhuis.

Volledig scherm In de Turkse moskee in Winterswijk liggen de spullen voor de slachtoffers van de aardbeving hoog opgestapeld. Niyazi Sahin (midden) en Melek Vural (rechts) zijn blij verrast door alle steun. © DG

