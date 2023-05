Charles Droste na 18 jaar weg bij Amphion: ‘Ik voel me best bezwaard’

met video Graafschap-supporters brengen bloemetje aan slachtof­fers die werden mishandeld vanwege Feyenoord-shirt: 'Machtig mooi’

,,Had niet gehoeven”, zegt Deshny van Balgooi als ze het boeketje aanneemt uit handen van Hans Boesberg, voorzitter van SV Superboeren, de supportersvereniging van De Graafschap. Deshny was afgelopen weekeinde met haar vriend Mitch van Dam slachtoffer van een mishandeling in Silvolde. Een van de daders droeg een Graafschap-sjaal.