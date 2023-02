Charlison Benschop: ‘We hebben kwaliteit én karakter, maar ook te weinig punten’

Klokjes, uiltjes, hommels en kraanvo­gels: de lente komt eraan!

Zingende lijsters, rammelende hazen, snaterende eenden en bloeiende krokussen. Het voorjaar hangt in de lucht, ook al duurt het nog eventjes voordat de lente officieel haar intrede doet. Mensen trekken erop uit en dat is te merken, want het aantal natuurwaarnemingen neemt toe, evenals het aantal mooie foto’s van het prille voorjaar.