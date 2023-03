'Dagelijks komen mensen niet meer thuis, terwijl we er gewoon wat aan kunnen doen’

Dierenvoed­sel­bank uit de Achterhoek voorziet in een behoefte: zo raken mensen niet hun huisdier kwijt

De Stichting Blijdschap voor de Dieren voorziet in toenemende mate in een behoefte. Steeds vaker kunnen gezinnen de zorg voor hun huisdier niet meer opbrengen. Des te gelukkiger is de stichting met de nominatie voor de Actie Warm Hart.