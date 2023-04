‘Dan alle pers en media verbieden’

Enquête: wie in de gehandicap­ten­zorg werkt, kan rekenen op stelselma­tig agressief gedrag

Bespuugd, gebeten en uitgescholden worden. Wurgincidenten. Bedreigingen aan het adres van familieleden. Het is slechts een greep uit de reacties van zorgmedewerkers in een enquête over agressie in de zorg. De landelijke enquête onder tienduizenden zorgmedewerkers maakt duidelijk dat geweld in de zorg hardnekkig en omvangrijk is.